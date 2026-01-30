上環找換店外兩日籍男被搶5800萬日圓 消息：疑犯在機場被捕

上環發生搶劫案。今日（30日）早上9時許，警方接獲報案，指德輔道中272至284號興業商業中心地下一間找換店被賊人劫去一個裝有5800萬日圓（294萬港元）的背包，之後登上一輛白色私家車離開。警方到場調查在附近兜截，又翻查附近閉路電視。消息指，疑犯已在機場被捕。

據了解，兩名分別27及51歲日本籍的男子為日本找換店的職員，今早乘搭飛機來港，並預約到上址找換店，將1.9億日圓（588萬港元）兌換。當時二人有兩個背包及一個行李篋，他們乘坐的士前往上環，惟落車時突然有一名賊人搶走其中一個背包。賊人得手後，火速登上接應車輛，經西隧往九龍方向逃去，警方暫時將案件列作「搶劫」，並交由港島總區重案組接手跟進。

相關新聞 : 東京街頭劫案 | 3匪伏擊運鈔5人包括2中國人 劫走原運往香港4.2億日圓