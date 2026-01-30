屯門寶塘下停車場起火 黑煙沖天 至少8車焚毀 疑與和田邨縱火相關

屯門今日清晨接連發生兩宗火警，其中在寶塘下涉及多輛私家車遭猛烈焚燒，黑煙直衝半空，場面驚心，由於與和田邨縱火燒車案距離相近，案發時間亦相差僅個多小時，警方經初步調查後，相信兩案有關連，幸兩宗火警未造成人命傷亡。

寶塘下露天車場8車陷火海

今日（30日）早上6時33分，警方及消防接獲多宗報案，指屯門塘亨路寶塘下、近和田邨一個露天停車場有多輛私家車起火，火勢猛烈，現場冒出大量濃煙，期間更一度傳出爆炸聲。消防隨即派出一條喉及一隊煙帽隊展開撲救。

據了解，火警至少殃及8車輛、當中包括私家車、輕型貨車及的士，約10名市民自行疏散至安全位置。火勢於早上7時15分左右被救熄，事件中無人受傷。消防調查起火原因，初步認為有可疑。

發現報警的的士司機表示，一直將車泊在涉事停車場，近日加租後，泊車月費增至2500元，一直相安無事，自己亦與人無過節，不明白起火原因。他稱，最初發現火警時聽到響聲，火頭同時在兩邊一起燃燒。

和田邨3電單車疑遭縱火

而在較早前的凌晨5時左右，與寶塘下相距不遠的和田邨亦發生另一宗懷疑縱火案。消防接報指和彩樓對開位置有電單車起火，消防人員趕抵後迅速將火救熄，惟現場有1輛電單車、1部手推車和2部單車被焚毀，幸無人受傷。