旺角運動服裝店女顧客試衫驚遭兩度打開布簾  報警指男職員直闖無道歉

旺角一間連鎖運動服裝店爆出試身室私隱爭議。一名21歲女大學生日前在旺角朗豪坊一間連鎖運動服裝分店試穿褲子期間，先後遭其他男顧客及男職員拉開女試身室布簾，當中一次更在事主已褪下褲子至腳踝時發生，令她大受驚嚇及感到被冒犯。事主向店方投訴不果，其後報警求助，事件在網上曝光後引起廣泛關注。

事主在社交平台發文指，事發於本周三（28日），她在女試身室試衫期間，先被兩名操普通話的男顧客突然拉開門簾闖入，其後她走出理論，卻感覺遭男職員及顧客「圍住望」，如被催促離開。其後她返回試身室換回衣物，並已將布簾扣好，惟該名男職員竟再次將布簾扯開，當時她正除褲，令她感到十分驚嚇和難堪。

女事主其後再更新帖文，指曾拉開布簾的男職員翌日仍如常上班，並標記涉事店舖公開追問事件如何處理。Threads截圖

事主批評，該名男職員明知有人正在試衫，仍直接掀簾，「想問下你有咩居心，明知我係(喺)入面試緊衫，直接打開𥄫野(嘢)勁猖狂」，她更指男職員事後未作任何道歉便離開，「一句唔好意思都冇就咁走左(咗)」。女事主即場向分店經理投訴，但對方僅表示「唔好意思會train(訓練)吓啲員工」，其後態度更被指囂張，「勁串咁話返我哋轉頭，又渴(喝)我哋走，好似我做錯咁」，令她感到委屈，最終選擇離店並報警。

警列「糾紛」處理

警方證實，於當日下午約6時05分接獲21歲女子報案，涉及一名約20歲男職員。人員到場調查後，女事主表示會循客戶服務途徑跟進，案件暫列作「糾紛」處理。

事件曝光後引起網民熱議，不少人批評涉事店舖處理手法欠妥，質疑試身室僅以布簾遮掩，私隱保障不足，亦有人質疑掀簾行為是否「博懵偷看」，促事主向品牌總部投訴。

