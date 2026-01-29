私房菜霸王餐｜逾70食客捧場 老闆親自招待一腳踢：多謝大家互相幫助

觀塘一間私房菜因「60人霸王餐」而報警，老闆無奈於網上發文講述事件，又為免浪費食材，以$180蝕本價呼籲網民「一齊食咗佢」，最終引來多人響應。《星島頭條》晚上到場視察，見到場內座無虛席，多達70人捧場。老闆姚先生更親力親為招待客人，又開咪感激各位踴躍支持，贏得多人拍手鼓勵。

記者現場所見，老闆姚先生忙得「一腳踢」，不斷在店內穿梭送餐上菜，又向食客詢問是否「啱唔啱口味」，其間老闆開咪感謝各位出席的客人，又講述事件的始末，指自己從未經歷過霸王餐事件，但透過今次終證明人間有情，「雖然有時天道好殘酷，但多謝大家互相幫助」。

姚先生向記者表示，昨日在社交平台公開事件，原本只預留40分餐，惟得到一班網民力撐，最終有超過70人到場，「本身今日唔夠人手，但有好多朋友話嚟撐場，咁都照繼續，最後突咗一圍，我要即刻去街市買食材」。姚先生坦言，他經營的私房菜只做預約，昨日理應收取580元一位，雖然網民熱烈支持，但他指仍要蝕錢，「有啲食材唔留得，好似噚日6條大星斑，我用100蚊一條賣畀員工，之後今日再買返」。

對於今次「60人霸王餐」，姚先生認為經一事長一智，以後會更小心，一定會收妥訂金，同時他亦希望大家支持本地飲食業，「佢唔係騙子，唔係有心呃，但無語問蒼天，有啲難過點解要搞到咁，點解會墮入騙局無晒錢」。

食客黃先生表示，自己過去也留意到這間私房菜，但一直未有時間光顧，剛好昨日在社交平台看到相關消息後，便與家人報名用膳，直言價錢十分相宜。被問及對棄單顧客看法，黃先生坦言涉事顧客精神有異，認為對方並非故意棄單，對此諒解。