尖沙咀男司機撞警逃逸 事隔一周終落網 女友母親同涉協助罪犯被捕

尖沙咀山林道及彌敦道交界，上周三（1月21日）有司機狂亂駕駛，撞到兩名警員後絕塵而去。至今日（1月29日）表示經深入調查後，周二（1月27日）紅磡一個單位內，拘捕涉案28歲姓劉男司機。警方也在單位內發現劉男的30歲女朋友，她涉嫌協助罪犯被捕。此外，警方周三（1月28日）亦在落馬洲拘捕劉男的68歲母親，同涉協助罪犯。

目前，劉男已被暫控一項狂亂駕駛罪、一項襲擊警務人員罪及一項拒捕罪，女友則被暫控一項協助罪犯罪，案件將於明日（1月30日）在九龍城裁判法院提堂。至於劉母則已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

案發於上周三晚上11時半左右，西九龍總區交通部人員在山林道及彌敦道交界，發現一輛私家車形跡可疑，上前截查時，劉男拒絕合作並駕車逃去。事件中2名男警務人員受傷，清醒送院治理。案件由油尖警區刑事調查隊跟進。

警方跟進調查期間，發現劉男曾進入觀塘宏泰道一工廈單位。警方到單位調查時，檢獲少量懷疑可卡因。該單位的一名39歲女負責人早前涉嫌協助罪犯及管有危險藥物被捕，她亦獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

