鹹田灣現腐爛鯨屍｜漁護署：相信屬鬚鯨並非本地物種 從外海飄流到港

突發
更新時間：22:14 2026-01-29 HKT
發佈時間：22:14 2026-01-29 HKT

一具鯨魚屍體被大浪沖上西貢大浪鹹田灣沙灘，鯨身嚴重腐爛發臭。漁護署今日（29日）早上接獲1823轉介，隨即聯同香港海洋公園和香港海洋公園保育基金人員前往現場進行調查，初步估計死亡鯨魚並非本地物種，相信屬於鬚鯨（Baleen whale），已死亡一段時間，是從外海隨水飄流至該水域。

相關新聞 : 露營勝地西貢鹹田灣驚現腐爛鯨屍 內地行山客：一半沙灘是臭的

漁護署：市民避免前往以免妨礙屍體棄置工作

漁護署表示，初步檢視顯示，鯨魚屍體全長約11米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。工作人員正盡快進行屍體棄置及現場清理工作，預計明日（30日）完成，呼籲市民避免前往該處，以免妨礙屍體棄置工作並造成危險。

漁護署人員已圍封現場進行調查。
漁護署又指該條死亡鯨魚並非本地物種，初步估計其屬於鬚鯨（Baleen whale），其屍體腐爛程度，估計已死亡一段時間，相信是從外海隨水飄流至該水域。
 
根據紀錄，鬚鯨的分布幾乎遍及全球海洋，不同品種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域進行繁殖與育幼活動。

 

