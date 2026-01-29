網售韓國減肥藥含受管制藥物成分 衞生署籲停用勿購買

衞生署今日（29日）正調查一宗網上非法出售含有未標示受管制藥物成分的減肥藥個案，並提醒市民切勿購買或服用該產品，以免對健康構成風險。



衞生署根據情報，早前透過即時通訊軟件購獲一款減肥產品。該產品的紙盒包裝上印有英文「KRN+PM」及「KOREAN PREMIUM」，內有30個密封包裝袋，每個密封包裝袋內含七顆藥丸和膠囊。產品包裝上有以韓文顯示有關產品可能源自韓國。

化驗結果顯示，一款壓印「Y|H」字樣的橙色圓形藥丸含有「氫氯噻嗪」；一款印有「TG」和「FLM」字樣的綠色/黃色膠囊的樣本則含有「氟西汀」。兩者均屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥。有關產品懷疑是未經註冊藥劑製品，衞生署會繼續調查事件和採取適當跟進。

衞生署指「氫氯噻嗪」用以治療高血壓，其副作用包括低血壓和電解質不平衡。「氟西汀」用以治療抑鬱症，可能引起幻覺及失眠。含有「氫氯噻嗪」和「氟西汀」的藥劑製品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於獲授權毒藥銷售商出售。

衞生署強烈呼籲已購買上述產品的市民立即停止服用，並提醒市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。在網站購買受法例管制藥物（包括減肥藥物）有健康風險，除了未經醫生評估個人健康狀況，亦難以確認藥物的正當來源，而且無法得知藥物在運輸過程是否儲貯恰當（尤其須冷鍵保存藥物），其安全、素質以致效能均無法保證。



衞生署同時提醒市民，透過任何途徑（包括即時通訊軟件或社交媒體）非法出售受《條例》管制的藥物，均須負上刑責，切勿以身試法。