兩內地漢偷遍全港涉17宗「打荷包」案被捕 其中一人為非法入境者

警方於本月接獲多人報案，指途經香港仔一帶時，懷疑其手袋或背包遭人打開，袋內銀包、信用卡及現金等財物被盜。西區警區重案組人員經深入調查及分析大量閉路電視片段後，於1月14日至28日採取行動，以涉嫌扒竊拘捕2名年齡分別37至49歲的內地男子。



調查顯示，該兩名被捕男子懷疑與全港多區17宗扒竊案有關，涉款約9萬元。該名37歲被捕男子為非法入境者，他將被暫控6項「盜竊」罪及1項「未經准許而入境及留下」罪，案件將於明日（30日）上午在東區法院提堂。該名49歲被捕男子已被控一項「盜竊」罪，案件已於1月18日在東區法院提堂。

警方拘捕兩名內地男子。警方提供

警方展示證物。警方提供

警方展示證物。警方提供



警方呼籲市民提防扒手，特別在人多擠迫的地方，例如乘搭公共交通工具時，要格外小心財物及個人隨身物品，以免賊人有機可乘，同時呼籲市民務必提高警覺，警方將全力加強冬防巡邏及執法，以保障市民安全。市民應積極採取以下防罪措施，與警方攜手防範罪案：



1. 妥善保管財物：外出時將手袋或背包置於身前視線範圍，確保拉鏈或扣具緊閉，避免將貴重物品（如銀包、手機）放在外側或容易被接觸的位置。



2. 加強家居防盜：離家時切記鎖好門窗。



3. 謹慎處理現金與支付工具：避免攜帶大量現金，並將銀行卡與身份證件分開存放。如不幸遺失財物，應立即報警並儘快暫停相關電子支付功能。



4. 保持環境警覺：在人多擠迫的場所（如市集、車站、節慶活動地點）尤其要留意隨身物品，對刻意靠近或製造推擠的可疑人物提高戒備。