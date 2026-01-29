海關舉辦香煙完稅標籤制度宣講會 約180名業界代表踴躍出席
發佈時間：19:20 2026-01-29 HKT
香港海關今日（1月29日）於海關總部大樓舉行「完稅標籤制度」宣講會，向煙草業界全面介紹制度的最新進展及未來安排。會議吸引約180名業界代表踴躍出席，包括煙草製造商、進出口商、保稅倉營運商、物流、零售商及報販代表。
海關於會上詳細介紹於本年初已順利完成的先導計劃成果，同時闡述了制度的整體框架及運作細節，涵蓋由生產至銷售的完整供應鏈流程。
在是次宣講會後，海關亦與報販代表進行會面，專項地為報販業界介紹完稅標籤制度。海關強調現有的銷售模式並不會因完稅標籤制度而改變，海關亦一直鼓勵業界從可信賴的供應商購買香煙。
香港海關將繼續舉辦更多同類型的交流活動並持續宣傳工作，務求在制度實施前，充分凝聚共識，確保制度順利推行。
海關計劃於今年第四季實施首階段的完稅標籤制度並於2027年第2季全面推行有關制度，期望有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」。
