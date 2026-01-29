警方聯同藝人推廣道路安全 籲行人避「三害」用「四寶」

香港警務處交通總部於2026年1月29日，在柴灣地鐵站附近舉行道路安全宣傳活動，聯同一眾藝人包括向海嵐、謝雪心、邵珮詩、王殷廷及李霖恩，向市民尤其是長者灌輸安全過路的資訊。

根據統計，2025年第四季度，全港共有14名長者行人在交通意外中不幸身亡，較2024年同期錄得的9人上升55%。分析顯示，這些意外的主要成因包括衝紅燈、攝車罅，以及忽視汽車盲點。

隨著農曆新年將至，市民出行頻率將大幅增加，從而提升行人交通意外的風險。有見及此，警務處於2026年1月26日起，在全港各區展開為期兩周的行人安全宣傳教育活動。活動旨在強化市民、特別是長者的道路安全意識，讓他們認識過馬路的「三害」（衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點），並鼓勵使用「行人四寶」（交通燈過路處、斑馬線、行人天橋及隧道）安全過路，從而減少交通意外的發生。