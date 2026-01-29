乘客被困安全帶｜城巴稱鎖扣遭錫紙阻礙 疑涉蓄意破壞將報警 運輸署要求交報告
城巴一名男乘客今日（29日）搭車前往長沙灣，惟安全帶鎖扣懷疑故障，導致他被困逾45分鐘，最終要消防到場協助解困。城巴早前表示將檢查涉事安全帶，調查故障原因。至傍晚城巴更新，表示今日下午進一步檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司將報警處理。
運輸署表示，今日接獲專營巴士營辦商報告一宗乘客座位安全帶懷疑被干擾導致失靈的個案，乘客需在協助下解開安全帶。署方非常關注事件，已要求營辦商就個案提交報告，嚴肅跟進。
署方指，一直密切留意佩戴安全帶新規定的實施情況，聆聽乘客在不同情況佩戴安全帶的意見。署方已清晰要求專營巴士營辦商，除持續推行乘客需佩戴安全帶的宣傳外，亦必須做好日常安全帶的檢查、清潔和維護工作，確保所有安全帶安裝妥當及運作正常。
據了解，一名40歲男乘客今早約11時許，乘坐城巴往蘇屋邨方向，途經長沙灣道準備下車時，發現座位安全帶卡住無法鬆綁，司機停車協助期間關掉空調，導致乘客感到不適。司機最終報警處理，警方、消防及救護員到場後，由消防員協助解除安全帶，乘客因身體不適被送往明愛醫院治理。
