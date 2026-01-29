「青年防騙守護平台」開幕 周一鳴：守護青少年 提升防騙意識

警務處及香港青年協會(青協)今日(29)為聯合成立的「青年防騙守護平台」舉行開幕典禮，並首辦「青年防詐騙論壇」，活動旨在促進跨界別合作，加強青少年的防騙工作。

警務處處長周一鳴在開幕典禮致辭指出，騙案已成為全球共同面對的挑戰，受害人由成年人延伸至青年群體。警方幾乎每日接獲涉及學生的騙案，單在2025年，已有超過2500名學生受騙，總損失超過兩億元。部分青少年警覺性不足，除成為受害者，也可能被騙徒利用，參與收款、轉帳或聯絡等非法活動，因而捲入詐騙案被捕。

周一鳴強調，防騙工作刻不容緩，「青年防騙守護平台」的成立，旨在體現跨界別防騙、守護青年的共同使命。平台匯聚執法機關、社福機構、金融及支付機構、 學術界等多方力量，共同在教育、支援、研究等層面應對青年面對的騙案風險，致力將防騙工作由被動回應提升為主動守護，實現「YOUTH-NO-SCAM」的願景。他感謝各方對平台的支持響應，期望透過平台的成立，能更好守護青少年，提升他們的防騙意識和能力。

平台由警方與青協聯合成立，獲大灣區共同家崗青年公益基金資助，邀請來自不同界別的機構和專家加入顧問團。平台的工作主要涵蓋三大方向，包括將警方識別的相關個案轉介予青協，以提供專業支援;舉辦多場中學校園工作坊、家庭教育講座、推出以學生為對象的防騙教育宣傳短片;以及進行問卷調查及個案研究，並在完成後發表《青年防騙年度報告》。

除周一鳴外，開幕儀式主禮嘉賓亦包括香港青年協會總幹事徐小曼、大灣區共同家園青年公益基金行政總裁楊彬、香港金融管理局助理總裁陳景宏、AlipayHK 風險管理主管曾雲輝、犯罪學專家黃成榮教授，以及天主教鳴遠中學校長周黎明。

同日舉行的「青年防詐騙論壇」匯聚超過50位來自政府、社福機構、金融及支付機構、學術界的專家及決策者擔任講者與嘉賓，逾330名來自10所大學及中學的師生出席。論壇進行多場專題演講及討論，議題涵蓋最新詐騙手法、常見陷防與應對策略、詐騙者的心理特徵及行為模式、提供予受害者、涉案青年及其家人的支援服務與預防策略等;並設有與青年代表的交流環節。