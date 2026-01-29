海關截查油塘商場停車場貨車 檢$814萬私煙拘運輸工人

香港海關昨（1月28日）晚在油塘打擊分銷私煙，於一個商場的停車場附近，截查一輛停泊在路邊的貨車。關員在貨車上檢獲181萬支懷疑私煙，估計市值約814萬元，應課稅值約598萬元。

關員在貨車上檢獲181萬支懷疑私煙。海關圖片

行動中，海關拘捕一名41歲報稱為運輸工人的男子，涉案貨車亦被檢取。被捕男子現正保釋候查，海關會繼續追查該批私煙的來源，不排除會有更多人被捕。

海關強調，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。