熟手假髮賊黨掠多區零售店 越南雜貨舖接贓 警拘4非華裔男女起回7萬元貨

警方破獲一個非華裔人士為骨幹的熟手盜竊團夥，揭發賊人戴假髮潛入繁忙零售店舖，趁店員不為意之際迅速搜掠貨架同款貨品，再將贓物於越南雜貨舖以低於市價脫手。至昨日（1月28日），警方拘捕涉案4名男女（42至47歲），分別為兩名竊賊及兩名雜貨店員，均為非華裔人士，牽涉九龍新界至少27宗由去年12月至本年1月的店舖盜竊案，共約值7.4萬元。

警方西九龍總區重案組高級督察崔炳熙表示，近日展開「準擊」反盜竊行動，透過情報分析及翻查「銳眼計劃」在內的閉路電視，揭發一個盜竊團夥。該團夥針對本港各大型時裝連鎖店、日用品零售商、超市等，接二連三偷取各種貨物。他們大多選擇人流多、職員繁忙、產品分散範圍廣闊的店舖落手，每次迅速將貨架大量同款貨品掃入袋內，沒有付款後離去，過程僅不足一分鐘，相當熟練。

他們得手後，贓物會被帶回旺角及深水埗的住宅存放，其後以低於市價向一些越南雜貨舖脫手，並收取現金。雜貨舖收取贓物後，或是於店舖兜售圖利，或是寄出外國轉售。警方經調查後，昨晚西九龍重案組突擊搜查上述贓物倉庫及雜貨舖，拘捕兩名負責盜竊的骨幹，及處理贓物的兩名越南雜貨舖職員。他們均為非華裔，當中兩名盜竊骨幹持行街紙，兩名被捕雜貨店員則持香港身份證。

此外，警方於倉庫及雜貨舖起回逾250件懷疑贓物，包括大量同款衣物（部份仍貼價錢牌）、個人護理產品、貴價酒、食物、保健產品；另外警方亦檢走被捕人懷疑犯案時衣著、背囊、配有假髮的帽、存放贓物手推車以及大量現金等等。 4人分別涉嫌「盜竊」罪及「處理贓物」被捕，仍被警方扣查。

警方呼籲，店舖應加強防盜設備，例如安裝高清閉路電視、防盜閘門、防盜磁扣等；店舖員工亦需要時刻保持警覺，留意是否有可疑人士；商家亦切勿接收來歷不明貨品，如果有任何可疑人士以低價兜售相關產品，應該向警方舉報。