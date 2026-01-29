Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

露營勝地西貢鹹田灣驚現腐爛鯨屍 內地行山客：一半沙灘是臭的

突發
更新時間：15:39 2026-01-29 HKT
發佈時間：11:11 2026-01-29 HKT

西貢大浪鹹田灣，今（29日）晨10時許，一具鯨魚屍體被大浪沖上沙灘，鯨身長逾10米，已死去一段時日，嚴重腐爛發臭，村民發現報警求助。

鹹田灣為露營及遠足勝地，有不少內地行山客目睹後駐足拍照，並分享上社交平台「小紅書」，直言「現在一半沙灘是臭的」。 

海洋公園表示，已經派人和漁護署人員前往現場，由於屍體嚴重腐爛，計劃於現場採集樣本後帶回海洋公園分析化驗。

西貢過往多次有鯨魚出沒，對上一次出現於2023年7月，一條長約7米的布氏鯨在西貢一帶海面出沒，引來大批市民租船出海觀鯨追看。及後鯨魚被發現背部出現由螺旋槳造成的傷痕，內臟溢出並翻肚漂浮在海上，最終留港19日後終告死亡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
23小時前
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
21小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
21小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-28 14:35 HKT
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
好去處
23小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
2026-01-28 13:50 HKT
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
飲食
22小時前