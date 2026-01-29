露營勝地西貢鹹田灣驚現腐爛鯨屍 內地行山客：一半沙灘是臭的

西貢大浪鹹田灣，今（29日）晨10時許，一具鯨魚屍體被大浪沖上沙灘，鯨身長逾10米，已死去一段時日，嚴重腐爛發臭，村民發現報警求助。

鹹田灣為露營及遠足勝地，有不少內地行山客目睹後駐足拍照，並分享上社交平台「小紅書」，直言「現在一半沙灘是臭的」。

海洋公園表示，已經派人和漁護署人員前往現場，由於屍體嚴重腐爛，計劃於現場採集樣本後帶回海洋公園分析化驗。

西貢過往多次有鯨魚出沒，對上一次出現於2023年7月，一條長約7米的布氏鯨在西貢一帶海面出沒，引來大批市民租船出海觀鯨追看。及後鯨魚被發現背部出現由螺旋槳造成的傷痕，內臟溢出並翻肚漂浮在海上，最終留港19日後終告死亡。