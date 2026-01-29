珍惜生命｜順利邨中年漢走廊墮下 當場不治
今日（29日）凌晨1時50分，警方接獲順利邨利祥樓的保安員報案，指一名男子倒臥於大廈對開地面，懷疑他從高處墮下。
救護員到場，證實男子已當場死亡。警方沒有檢獲遺書，經初步調查證實死者是48歲姓黃男子，並知悉事主有精神病紀錄，相信他從大廈一走廊墮下，死因有待驗屍確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
