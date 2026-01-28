$610萬白銀藏年貨食品罐內 海關揭出境私家車涉走私 司機乘客同被捕

貴金屬近期成為全球投資焦點，白銀價格更屢創新高，升幅驚人，在內地更掀起搶購潮。海關昨日（27日）在香園圍口岸偵破一宗陸路邊境貴金屬走私案，在一輛出境私家車內發現219公斤白銀，市值約610萬元，並拘捕內地男司機及一名乘客。

海關昨日下午3時25分左右在香園圍管制站截查一輛出境私家車，並在車尾箱內發現3個大小不一的紙箱。當時車上有一名男乘客，他向海關表示紙箱內裝有在香港購入、準備運往內地慶祝農曆新年的賀年食物，包括奶粉、曲奇及蛋卷，並提供一張相關收據以作證明。

海關調查期間發現紙箱異常沉重，平均一個紙箱重70公斤，於是進行X光檢查，驚見X光影像的密度非常高，於是逐一打開檢查。海關於4罐奶粉、6罐曲奇及6罐蛋卷中檢獲219公斤白銀，市值約610萬元。

海關指，不法分子走私的白銀主要呈兩種形狀，分別是磚狀及粒狀。以報稱裝有奶粉的紙箱為例，被裝有白銀的鐵罐，其X光影像呈現黑色，與平常裝有食物的X光影像並不相同。海關隨即打開奶粉罐檢查，發現罐上的鍚紙包裝已被打開，裡面放有由透明膠紙包裹的白銀。

海關隨即拘捕車上的內地男司機及一名男乘客，並將案件交由海關有組織罪案調查科跟進。海關指不法分子將走私物品放在正當食物罐內，非常花心思，相信有人利用農曆新年將至的時機，以帶年貨回鄉作籍口，用食物作掩飾，企圖誤導海關以減少截查，希望走私高價值的白銀回內地。

白銀價格暴漲 可逃避$80萬元稅款

海關續指國際貴金屬的價格上升，其中白銀的價格錄得顯著升幅，令不法分子有更大誘因走私貴金屬，出口謀利。以今次檢獲的白銀為例，如不法分子成功走私回內地，將可以逃避約80萬元稅款。

被捕二人將共同被控一項「以企圖輸出未列倉單貨物」罪，將於明天（29日）在粉嶺裁判法院提堂。