電動單車穿梭觀塘鬧市 車尾掛「玩具車」牌 中年漢涉5宗罪被捕
更新時間：21:03 2026-01-28 HKT
發佈時間：21:03 2026-01-28 HKT
日前有網民於社交平台Threads發文，指一名鐵騎士於觀塘鬧市駕駛一輛掛上寫有「玩具車」車牌的電動單車於馬路行駛。警方今日（28日）表示，下午在巧明街拘捕一名47歲本地男子，涉嫌被取消駕駛資格期間駕駛等5宗罪。
警方留意到懷疑有人沿觀塘康寧道往物華街方向駕駛電動可移動工具。東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員主動調查案件，經深入調查及翻查銳眼計劃下的閉路電視後，鎖定一名涉案男子。
人員今日下午在觀塘巧明街展開埋伏行動，並拘捕一名47歲姓袁本地男子，涉嫌「被取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛」，他現正被扣留調查。
