巴士安全帶│馬鞍山九巴86K疑遭剪斷安全帶 警列刑毀跟進

巴士安全帶新法例1月25日正式生效，乘客坐巴士時，若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法。今日（28日）馬鞍山有巴士的安全帶被人剪斷。

事件發生於下午5時許，警方接獲報案，指一輛86K九巴的安全帶被人剪斷，隨即派員到場調查，暫時將案件列作「刑事毀壞」，交由沙田警區刑事調查隊跟進，未有人被捕。

消息指，車長於下午3時45分駕駛86K由錦英苑開往沙田站，當時他巡車時未見有安全帶損毀。至下午5時20分，他將巴士駛回錦英苑巴士總站時，有兩名乘客告知他上層有兩個座位的安全帶被剪斷，於是報警求助。

警方到場調查事件。讀者提供

上層兩個座位的安全帶被剪斷。讀者提供

九巴86K往來沙田站及馬鞍山錦英苑。曾志恒攝

翻查資料，86K九巴來往錦英苑及沙田站，途經馬鞍山市中心、耀安邨、富安花園、亞公角、石門。

