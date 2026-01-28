警破葵涌公屋毒倉檢$1200萬毒品 夫婦為搵快錢涉販毒被捕

警方昨日（27日）在葵涌搗破一個公屋毒品儲存倉並拘捕一對夫婦，檢獲16公斤可卡因磚和50克大麻毒品，市值約1200萬元。警方經調查後相信被捕人想「搵快錢」而被招攬為犯毒集團傀儡，擔任毒品儲存倉倉主及派貨員。

葵青警區特別職務隊根據情報搜集及深入調查，昨日在葵涌區展開反毒品行動，於一個位於葵涌區公共屋邨單位外截查一名可疑男子，並在其手持的橙色環保袋中搜出一磚可卡因。警方押解被捕男子返回其住所進行搜查，人員在單位內發現一名女子，並在一間黑色背囊內檢獲13磚可卡因及6包大麻毒品。警方隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕二人，案件將交由葵青警區重案組第一隊跟進。

葵青警區特別職務隊督察黎可淇指被捕男子32歲，報稱清潔工人，而被捕女子同為32歲，報稱售貨員，二人為夫婦關係，現正被警方扣查。警方初步相信被捕人想「搵快錢」而被犯毒集團招攬成傀儡，擔任毒品儲存倉的倉主，兼任派貨員的角色。據悉，被捕人每派一次貨，可獲4000至5000元酬勞。

另外，警方指被補人利用公屋單位作毒品儲存倉庫，企圖掩飾及逃避警方追查，提醒市民以公屋單位進行販毒等不法活動，屬於濫用公屋，可被立即終止租約，更會連累同住家人。警方稍後會將案件轉介相關部門跟進。

