警瓦解虛假破產服務詐騙集團 拘7男女涉100名受害人 騙款高達$1000萬

經濟不景，破產宗數創新高，有不法分子覷準「商機」，透過提供「虛假破產服務」從而向受害人騙取高昂手續費，詐騙集團由推銷虛構的「個人小型破產計劃」到介紹會計公司至財務公司進行借貸，形成一條龍產業鏈。結果，受害人不僅未能解決原有債務，更因新借貸的款項被騙徒取走而蒙受額外損失，估計牽涉的受害人數多至100名，涉及的金額高達1,000萬。警方經深入調後，前日(26日)以「串謀詐騙」罪拘捕5男2女，年齡介乎28至38歲，目前被扣留調查。

新界南總區反詐騙組第三隊林俊康總督察講述案情時表示，警方留意到區內有不法分子透過提供「虛假破產服務」從而向受害人騙取高昂手續費。2025年警方共接獲四名受害人報案，指他們接到電話推銷，聲稱可協助申請低息貸款。其後，受害人被邀至葵芳一間訛稱為會計公司的地址，由兩名職員推銷所謂「個人小型破產計劃」，並訛稱參與計劃後無須償還現有債務，且不受破產令限制，例如仍可購買物業、車輛或申請貸款等。

當受害人表示有興趣後，隨即會被另一名職員帶往一間位於尖沙咀的財務公司，並以高達47%的年利率借貸，金額由38,000至170,000元不等。受害人取得貸款現金後，該職員隨即以「轉介手續費」名義取走款項。

其後，受害人被轉介至指定的律師樓辦理所謂的「個人小型破產計劃」。但當受害人向律師樓查詢時，才發現實際上是申請正式破產，而所謂的「個人小型破產計劃」其實並不存在，而他們亦無法再聯絡到之前向他們推銷的騙徒。結果，受害人不僅未能解決原有債務，更因新借貸的款項被騙徒取走而蒙受額外損失，並需要繼續為新的貸款還款。

警方接報後展開深入調查，最終鎖定一個本地犯罪集團，其據點包括一間位於葵芳無註冊聲稱為會計公司、一間位於尖沙咀的財務公司，以及一間同樣位於尖沙咀的電話詐騙中心（俗稱Call Centre）。

2026年1月26日，新界南反詐騙組採取行動，行動期間留意到一名疑似受害人，由一名目標男子從該間尖沙咀財務公司帶出來，並將一疊現金交予該名男子，警方見時機成熟，由於相信該名男子是詐騙中心的成員，因此當場將他截停調查，並成功取回合共港幣7萬元騙款。調查後得知該名受害人亦都被同一個犯罪集團，以同樣手法推銷所謂的「個人小型破產計劃」，而該名目標男子亦被警方以「串謀詐騙」罪拘捕。

拘捕有關男子後，警方隨即到上述提及的3個地點採取搜查行動，並再拘捕多6名犯罪團伙成員，當中包括位於葵芳聲稱會計公司，當場拘捕一名董事及一名職員，二人涉嫌負責向受害人推銷虛假破產計劃。

探員另外到位於尖沙咀的持牌財務公司，拘捕一名董事及一名職員，涉嫌以接近法例許可上限的高利率，安排貸款予由該間所謂會計公司轉介的受害人，並堅持以現金交收款項，方便犯罪團伙成員其後取走款項。警方搜查時，一名姓徐女職員曾拒絕開門，最終警方需要破門而入，該職員事後被發現曾藏起電腦硬碟以阻礙警方搜證，所以她亦因妨礙警務人員執行職務而被捕。

設 「業績龍虎榜」 鼓勵成員加強行騙

其後警方再到位於尖沙咀的電話詐騙中心拘捕一男一女，涉嫌透過電話推銷（Cold Call）進行詐騙。該詐騙中心面積約1,000平方呎，內有大量電話推銷講稿、約300個電話號碼的清單，包括該些電話號碼的人名和身份證號碼，以及借貸文件，相信集團是從一些不法途徑取得一些潛在受害者的個人資料及聯絡方法，從而接觸他們嘗試作出詐騙，初步估計涉案受害人超過100名。集團更設有「業績龍虎榜」，以鼓勵成員加強行騙以爭取「業績」。

集團分工明確，有專人負責以電話接觸受害人並介紹他們所謂的「個人小型破產計劃」；亦有專人負責面見及游說，並以會計公司作為幌子，增加受害人的信任，引誘受害人受騙；並有專人陪同受害人申請貸款，其後馬上從受害人手上取走貸款。

行動中，警方以「串謀詐騙」罪拘捕7名本地人士，並檢獲大量證物，包括17部電腦器材、超過20部手提電話、約177萬元現金，以及名貴手錶和手袋等懷疑犯罪得益。被捕人士現正被扣留調查，行動仍然繼續。

警方呼籲市民，對任何主動推銷借貸、債務重組或破產服務的電話必須保持警惕。任何人以清債或破產為名進行詐騙，警方定必依法嚴肅處理。

新界南總區防止罪案辦公室主任曹世樑總督察指，近年騙徒手法越來越「專業化」，不再在街邊派傳單，而是打正旗號，假借「會計公司」、「債務重組顧問」該類市民信賴的專業人士，推銷一些巧立名目「債務重組計劃」，誘騙受害人繳交手續費。

騙徒的劇本好簡單，先用「卡數一筆清」，「舊債唔使還」一類噱頭吸引受害人，再利用受害人沉重債務壓力下的焦慮及無助，在他們心理最脆弱時，用一個可以「翻身」的假希望，將受害人新借來的貸款「榨乾榨淨」，令他們處境雪上加霜。就住有關騙案，新界南防罪辦有三個貼士教市民預防：

警教3貼士預防 第一：個人資料已成為騙徒的「敲門磚」

當握你個人資料，正正是危險信號，就算對方可以好精準說得出個人資料、例如姓名、身份證號碼，住址、欠那間銀行錢，甚至租用寫字樓、滿口「專業」術語都好，都不代表信得過！

今次案件中，警方發現騙徒由「Call Centre」、會計公司到財務公司，形成一條龍產業鏈。他們透過非法渠道，早已掌握受害人詳盡個人及財務資料。所以當佢致電受害人，可以精準說出受害人詳細資料，之後的專業術語、寫字樓場景、精心對答，全部都為營造一個「正規、專業、可信」的假象，目的只有一個，令受害人徹底放低戒心。

警方必須強調對方能夠說出你個人資料，絕對不是可信的證明，恰好相反，千萬不要因騙徒「知你底細」，就放下戒備，盲目跟從其指示去入數或者借貸。

第二：香港絕無所謂「個人小型破產計劃」

在香港正式個人自願安排或破產程序，必須通過持牌律師或會計師處理，並最終由法庭批核，並無所謂「小型破產」可以繞過法庭。任何人刻意淡化破產後果，訛稱可以「破產但又可以上會買車買樓」、「唔使還債、又唔影響信貸」，全部是百分百謊言及誤導。

切忌輕信中介的片面之詞，而去繳交高績費。作決定之前，應該向合資格專業人士、破產管理署、公營或非牟利債務輔導機構查證了解，多聽獨立專業意見，先作決定。

第三：核實可疑來電者身份

如果來電者自稱為某銀行或機構職員，正確做法是問其全名、職員編號及所屬部門，然後收線，再致電官方客戶服務熱線去核實。千萬、千萬不要用對方提供的電話號碼去核實，亦不要在通話中即時提供更多個人資料。 如果你接獲任何可疑來電，無法判斷真偽，最簡單直接方法，應致電警方防騙易熱線18222，或者使用「防騙視伏器」手機應用程式查核。

最關鍵一道防線，永遠是提高警覺性。面對債務困難，焦慮是人之常情，但務必 「保持冷靜，保持懷疑」 。當任何聲稱可以「極速」、「完美」解決你所有債務問題的方案出現時，就是一個危險警號。

警方呼籲，任何人士如懷疑自己曾被上述提及的犯罪團伙所詐騙，請向新界南總區反詐騙組聯絡，電話3661 2776。