警新界南放蛇打擊白牌車 兩私家車司機被捕

新界南總區交通部今日（28日）進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動。人員喬裝乘客，分別登上兩輛私家車前往青衣，到達目的地後，兩名51至55歲的本地男司機被捕，涉嫌「非法出租或取酬載客」及「沒有有效第三者保險而使用車輛」。他們已獲准保釋候查，須於二月下旬向警方報到，涉案的兩輛私家車已被扣留作進一步檢驗。

警方呼籲市民應選用合法的公共交通工具，並強調若車輛用作非法載客，其第三者保險可能即時失效，一旦發生意外，乘客及其他道路使用者將失去應有保障。

警方重申，根據香港法例第374章《道路交通條例》，私家車必須領取相關出租汽車許可證，方可合法載客取酬。首次定罪最高可處罰款1萬元及監禁6個月；再次定罪最高可處罰款2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛亦可被暫吊銷牌照及扣押不超過6個月。

涉案的兩輛私家車已被扣留作進一步檢驗。楊偉亨攝