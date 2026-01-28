Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警新界南放蛇打擊白牌車 兩私家車司機被捕

突發
更新時間：16:19 2026-01-28 HKT
發佈時間：16:19 2026-01-28 HKT

新界南總區交通部今日（28日）進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動。人員喬裝乘客，分別登上兩輛私家車前往青衣，到達目的地後，兩名51至55歲的本地男司機被捕，涉嫌「非法出租或取酬載客」及「沒有有效第三者保險而使用車輛」。他們已獲准保釋候查，須於二月下旬向警方報到，涉案的兩輛私家車已被扣留作進一步檢驗。

警方呼籲市民應選用合法的公共交通工具，並強調若車輛用作非法載客，其第三者保險可能即時失效，一旦發生意外，乘客及其他道路使用者將失去應有保障。

警方重申，根據香港法例第374章《道路交通條例》，私家車必須領取相關出租汽車許可證，方可合法載客取酬。首次定罪最高可處罰款1萬元及監禁6個月；再次定罪最高可處罰款2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛亦可被暫吊銷牌照及扣押不超過6個月。

涉案的兩輛私家車已被扣留作進一步檢驗。楊偉亨攝
涉案的兩輛私家車已被扣留作進一步檢驗。楊偉亨攝

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
4小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
19小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
23小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
23小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
8小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了｜Juicy叮
港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
3小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
7小時前