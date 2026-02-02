扮假結婚騙局｜「扮假結婚」同屬串謀欺詐 大律師警告：最高可判監14年

「扮假結婚」參與者雖然沒有正式註冊結婚，但同樣涉及嚴重罪行，有大律師指出，參與的香港「配偶」一旦被捕及被判罪成，會面臨最高14年監禁的刑罰。

大律師陸偉雄表示，「扮假結婚」是假結婚不法活動的變種騙局，目的是騙取假結婚內地參與者的中介費，本地參與者只需假裝完成「結婚」程序，無需被虛假婚姻捆綁，或成為吸引港人參與的誘因。他強調，參與上述行為即協助欺騙他人，可構成串謀欺詐，最高可被判處監禁14年，內地當局亦可追究相關刑責。

陸偉雄提醒，即使不法份子聲稱參與「扮假結婚」沒有後果，市民切勿相信，因為一旦參與，便會成為騙案的共犯。

律師陸偉雄表示，「扮假結婚」可構成串謀欺詐，最高可被判處監禁14年。 資料圖片

至於假結婚不法活動，根據現行香港法例，任何人士向入境處職員作出虛假申述屬違法，一經定罪，最高罰款15萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪；任何人士為促致達成婚姻或取得關於結婚的證明書或許可證，明知而故意作出虛假誓言或作出或簽署虛假聲明、通知或證明書乃屬違法，最高可被判處監禁7年及罰款；假結婚同樣涉及串謀欺詐，最高刑罰為監禁14年。

入境處早前表示，從過去案例所見，參與假結婚的港人往往會與「配偶」失聯，若日後想真正結婚，卻因難以辦理離婚手續，導致個人身份綁定於這段虛假婚姻當中，帶來長期困擾。

此外，假結婚參與者除了隨時面臨刑事檢控，亦要面對其他風險，例如離婚手續費時失事，以及潛在的贍養費及財產分配責任。

再者，假結婚不法集團通常向非本地假配偶收取約10至15萬元費用，並聲稱以8至10萬元報酬吸引香港居民參與，但實際上大部分參加者最終只得到數千至數萬元報酬，不法份子從中賺取大額利潤。

犯罪集團會為假結婚參與者準備生活照。 資料圖片