主教山僭建｜地政總署再清大批雜物 主持人「芳姐」未現身 街坊續打乒乓波

深水埗主教山霸佔官地風波持續，附近一帶山坡長期被非法開墾僭建，有人佔用官地設置乒乓球枱、健身器材及神壇，甚至搭建「毛澤東文化館」。今早（28日）地政總署再度聯同食物環境衞生署到場清理雜物，包括拆走部分鐵架及器材等，期間自稱管理該處的「主教山體育會」主席李蘭芳未有現身。她出席電台節目聲言居民「沒有地方玩」，又自稱「為人民服務」，惟有街坊直指現場違法佔地的情況猖獗，有當區區議員亦認為霸佔官地始終是違法，相關違法構築物的規模亦很大，應予取締。

地政總署早前在主教山現場貼出通告，限令本周一（26日）前清場，毛澤東雕像須在2月9日前搬離。署方自周一拆除限期後，多次聯同食環署到場巡查及清場。至今早，地政總署再度聯同食環署人員到場清理雜物。有街坊表示，他們亦協助人員進行清理，期間人稱「芳姐」的李蘭芳未有出現。職員清理足足3個小時，其中包括「毛澤東文化館」内的大批物品被清走，分別有鐵架、健身器材及畫作等，被清走的雜物最少裝滿一個貨斗。

《星島頭條》記者於今日下午到場所見，毛澤東雕像暫時仍然保留，被佔用的山坡、石壆及護土牆等地方，可見被人噴上「為人民服務」、「體育運動增強人民體質」及「人民萬歲」等字句。現場擺放多張乒乓球枱，有人正在打乒乓球，似乎未受政府指示要清場所影響。

自稱管理該處的「主教山體育會」主席李蘭芳於今早出席商台節目，直認不諱佔用官地搭建的行為屬於違法，但她聲言街坊欠缺康體設施，自稱她只是「為人民服務，為普羅大眾服務！」不過，深水埗區議員陳國偉在同一節目則指出，無論出發點如何，霸佔官地都是違法，現場這些構築物的規模很大，也涉及不同地方，因此政府當局逐批處理，也是合理做法。

有個別到來使用設施的居民，則希望可以保留相關健身設施。譚先生稱：「拆就唔好喇，街坊街里喺度玩，呢度咁好環境，等啲市民有啲地方去吓嘛。」他又形容：「當咗呢度第二頭家，拆咗冇咗去處。」另一名曾女士亦指：「娛樂吓，（清晒）最好唔好啦」、「日日上嚟行、上嚟睇，好開心。」