快艇偷運私煙來港 水警海關大嶼山檢市值290萬私煙 扣涉案貨車

警方和海關懷疑近日有人在大嶼山一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警西分區、聯同海關海域聯合特遣隊人員，昨晚（27日）在有關海域進行反走私行動。



行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的可疑快艇駛近翔東路近大蠔灣的岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上的貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港西面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港西面水域往內地方向駛去。



人員在涉案貨車和岸邊共檢獲64萬支懷疑私煙，估計市值約290萬元，應課稅值約210萬元。人員已扣查有關涉案貨車。案件現正由相關部門人員繼續跟進調查。



警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)條例》已於去年九月十九日刊憲，涉及未完稅煙草相關罰則由罰款100萬元及監禁兩年提高至罰款200萬元及監禁七年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪,最高可 被判罰款200萬元及監禁七年。