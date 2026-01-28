薄扶林碧瑤灣工人爬棚架追薪 稱欠薪4個月涉款數百萬 消防開氣墊

今日（28日）早上8時56分，一批為數近20名的建築工人，到薄扶林域多利道555號碧瑤灣25至27座對開，追討欠薪。他們聲稱被拖欠去年9月至12月份的薪金，並拉起以紅色字寫有「有汗出無糧出」的白布橫額，在場抗議。

其間有工人一度爬上大廈外牆棚架，險象環生。警方及消防員接報到場，消防在大廈外張開氣墊戒備。

據了解，到場追薪的10多名工友控訴自去年9月份被欠薪，共有數十工友受影響，涉款合共數百萬元；當中工種包括搭棚和水喉工等。

翻查資料，碧瑤灣與大埔宏福苑同由「宏業建築工程」承辦大維修，自宏福苑發生五級大火後，宏業兩名董事及一名工程顧問被捕。由於宏業兩名「獲授權簽署人」（AS）已辭任，故不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程，多個項目需要停工。去年12月15日，亦有近40名棚架工人到碧瑤灣追討9月至11月的工資，涉款逾100萬元。當時勞工處指已收到相關求助，並即時聯絡相關承判商及僱主，協商解決欠薪事宜。