Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林碧瑤灣工人爬棚架追薪 稱欠薪4個月涉款數百萬 消防開氣墊

突發
更新時間：11:10 2026-01-28 HKT
發佈時間：10:14 2026-01-28 HKT

今日（28日）早上8時56分，一批為數近20名的建築工人，到薄扶林域多利道555號碧瑤灣25至27座對開，追討欠薪。他們聲稱被拖欠去年9月至12月份的薪金，並拉起以紅色字寫有「有汗出無糧出」的白布橫額，在場抗議。

其間有工人一度爬上大廈外牆棚架，險象環生。警方及消防員接報到場，消防在大廈外張開氣墊戒備。

據了解，到場追薪的10多名工友控訴自去年9月份被欠薪，共有數十工友受影響，涉款合共數百萬元；當中工種包括搭棚和水喉工等。

翻查資料，碧瑤灣與大埔宏福苑同由「宏業建築工程」承辦大維修，自宏福苑發生五級大火後，宏業兩名董事及一名工程顧問被捕。由於宏業兩名「獲授權簽署人」（AS）已辭任，故不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程，多個項目需要停工。去年12月15日，亦有近40名棚架工人到碧瑤灣追討9月至11月的工資，涉款逾100萬元。當時勞工處指已收到相關求助，並即時聯絡相關承判商及僱主，協商解決欠薪事宜。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
17小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
16小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
22小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
19小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
3小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
14小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
14小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
23小時前
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
商業創科
5小時前