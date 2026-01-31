新一批學警畢業 前港隊泳將投身警隊：畢業是責任更重的起點

香港警察學院今日（31日）舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警畢業，投入警務工作。3名學員日前接受訪問，分享投考警隊的心路歷程，當中兩名見習督察分別為護理學系畢業的「榮譽警棍」得主，以及前香港游泳代表隊成員。

見習督察黃鈺茵、譚樂怡和學警程炫（左起）表示，希望致力打擊罪案，為社會出一分力。

24歲見習督察譚樂怡（Kiki）為榮譽警棍得獎人，畢業於護理系，加入警隊前曾在政府部門任職行政主任。她表示，從小熱愛警察題材的電視劇及偵探解謎遊戲，夢想成為警察，就讀大學期間參加警隊學長計劃（PMP），曾到警隊毒品調查科實習，其間從執法者的角度深入觀察社會問題，尤其對目睹毒品摧毀青少年一生深有感觸，「我不願再看到更多年輕人因毒品而斷送前途，希望透過主動執法，從源頭打擊罪行。」

這段實習經歷，讓Kiki 深刻體會到警務工作的意義與責任，2024年5月正式投考督察，其後完成36周訓練。

作為護理系畢業生，她認為護理專業與警務工作均重視抗壓能力與溝通技巧，亦同樣需要保持冷靜作出即時判斷，而在護理專業訓練所培養的同理心，讓她更懂得溝通技巧，更能妥善處理糾紛，相信這些特質能協助她未來的警務工作。

Kiki 笑言，希望日後有機會重返實習期間任職的毒品調查科，運用專業知識打擊毒品罪行，尤其針對青少年濫藥問題，為社會出一分力。

26歲見習督察黃鈺茵（Jasmine）就讀大學期間主修工商管理，副修健康與體育運動科學，亦是前香港游泳代表隊成員，運動生涯近 15 年。她說，大學畢業後積極探索適合自己的方向，加入警隊前曾在交通工程公司任職顧問。

Jasmine 續稱，她從6歲起習泳，8歲加入中國香港游泳總會（前稱香港業餘游泳總會），一直代表香港參賽，包括2017年第5屆阿什哈巴特亞洲室內暨武藝運動會，從中塑造了堅韌和自律的性格。

任職交通工程顧問期間，Jasmine 曾參與多個項目，包括曾與警務處代表合作，無論是制訂施工期間的臨時交通安排，還是事故應變方案，均深深感受到警務人員的專業精神和嚴謹工作態度，讓她開始對警務工作產生興趣，決定投考警隊，希望利用自身工作經驗，成為一名交通警。

21歲學警程炫（Steven）在首屆「應用教育文憑──學警預備訓練」課程中獲頒「最優秀學員」獎項。以學員身分完成22周的訓練，再以學警身份接受27 周的基礎訓練。

Steven 表示，從小嚮往警察這份職業，記得中學讀書時，班主任與每位同學進行個人生涯規劃面談，當時班主任認為他適合當警察，「因為她觀察到我樂於助人，亦有正義感，她的話語在我心中留下一顆種子」。之後，他在內地國際學校修讀高中，畢業後到美國修讀副學士，主修康復治療。

然而，他發現這學科不適合自己，一年後回港。2024年1月，他在一個教育及職業展覽留意到警隊的學警預備訓練課程正招募學員，便馬上報名，其後順利完成課程，去年7月以學警身份踏入警校，最終順利畢業。

回望過去，Steven指學警訓練讓他明白到真正的責任是有擔當，其性格亦變得更加堅韌和包容，同時學會當機立斷，在高壓環境下快速分析。他感言：「畢業不是終點，而是作為一名警察，責任更重的起點。」