旺角麻雀館職員櫃員機存款 遭偷走$5萬 警追緝賊人

突發
更新時間：23:49 2026-01-27 HKT
發佈時間：23:49 2026-01-27 HKT

旺角發生搶劫案。周二（27日）晚上10時許，一名男子於彌敦道589至589A號一間銀行外，遭一名男子偷走5萬元現金。警員接報到場調查，將案件列「偷竊」調查，正追緝賊人。

消息稱，事主是一間麻雀館的職員，他按公司指示將10萬元港幣現鈔，帶到上址銀行櫃員機入錢，存入公司戶口內。其間事主已成功將其中5萬元經自動櫃員機存入公司戶口，並將其餘的現鈔放在自動櫃員機密碼按鍵的上方。未料一名陌生男子從事主身後取走該5萬元現鈔，並往油麻地方向逃去。事主嘗試追截，但當追到彌敦道與登打士街交界時，對方已不知所終。事主在事件中左膝擦傷及瘀傷，救護員到場為其治理，惟事主其後拒絕送院。

男事主在櫃員機存款時遭偷錢。
男事主在櫃員機存款時遭偷錢。
警方正追查賊人下落。
警方正追查賊人下落。

警方表示，周二晚上10時6分接獲一名姓蔡（36歲）男子報案，指其於彌敦道589號一銀行透過自動櫃員機存款期間，懷疑被一名非華裔男子搶去約5萬元現金，賊人其後往油麻地方向逃去。警方正追緝一名年齡介乎30至40歲的非華裔男子，案發時他身穿長袖上衣及深色長褲。案件列作「盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊跟進。

