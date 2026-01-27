Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘東廣場招牌阻防火閘 消防處屋宇署聯合巡查 發「消除火警危險通知書」

突發
更新時間：22:07 2026-01-27 HKT
發佈時間：22:07 2026-01-27 HKT

 

觀塘東廣場一包點舖上周六（1月24日）起火，期間網民拍攝到商場至少兩道防火閘被店舖招牌阻礙，無法順利落閘，引起消防安全疑慮。消防處今日（1月27日）表示，經與屋宇署聯合巡查後，已發出「消除火警危險通知書」，要求限期內將損壞的防火閘維修妥當。

消防處回覆查詢時表示，根據該處紀錄，位於觀塘的東廣場於2025年2月15日完成年度檢查，所配置的消防裝置及設備包括火警警報系統、火警偵測系統、消防栓／喉轆系統、花灑系統、防火閘、應急照明系統、出口指示牌及手提滅火器具，並持有有效的消防裝置及設備年檢證書。

相關新聞 : 觀塘商場包點舖起火 招牌阻礙防火閘落閘 網民憂慮消防安全

消防處與屋宇署今日派員到上址聯合巡查，其間發現廣場有兩道防火閘不在有效操作狀態。就所述防火閘不在有效操作的情況，該處將向消防裝置及設備的擁有人發出「消除火警危險通知書」，並要求有關人士需在限期內把損壞的防火閘維修妥當，如未能於限期內遵從通知書的規定，該處將會作出進一步的執法行動。

