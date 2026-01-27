Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際懲教應變戰術訓練學院開幕 首批學員來自內地、澳門等

更新時間：20:45 2026-01-27 HKT
發佈時間：20:45 2026-01-27 HKT

懲教署今日（27日）舉行香港國際懲教應變戰術訓練學院開幕典禮，以落實行政長官在最新一份《施政報告》中提出的有關項目。學院以「融匯中西經驗　共創國際新峰」為目標，促進不同司法管轄區執法部隊之間的緊急事故應變戰術與經驗分享，從而進一步加強懲教署與他們的合作聯繫，並提升彼此的專業能力。

學院設於前歌連臣角懲教所舊址，除了設有各種訓練設施外，亦提供真實的懲教院所環境，為國內及海外的執法部隊提供專業的懲教應變戰術訓練，以及促進懲教署應變部隊和國內及海外學員就懲教應變戰術和相關領域交流，藉以提升彼此應對突發事件的能力和戰術。

保安局局長鄧炳強在開幕典禮上說，學院是香港特別行政區實踐懲教服務抱負的最佳例證：建立一個匯聚知識、精進技能和提升專業水平的國際樞紐。學院已準備就緒成為精湛戰術技能的標桿。它將為來自世界各地的專業懲教及執法人員提供精心設計的訓練課程。此外，學院亦會是一個與時並進的平台促進頂尖戰術交流，並融匯經驗與創新。而每一節課堂均能構建更安全的懲教服務。


他向來自世界各地的嘉賓說：「您們的參與是這個共同宣言的最佳印證：在互聯互通的世界，安全是我們共同奮鬥的目標。而只有透過學習、諒解及合作才能為我們取得進展。願我們在學院的互動能為大家帶來一些領悟，每一場演習都能提升我們的能力，以及每一次經驗的交流均能為我們交織更緊密的國際聯繫。」

學院提供理論與實踐並重的戰術訓練課程，包括「安全有效控制戰術證書」、「近戰防控術證書」，以及有關監獄特警防暴戰術等的其他課程。學院亦計劃逐步推出教官課程，讓學員能在完成課程後，回到所屬機構為其他人員提供相關訓練，提升專業水平。此外，學院會積極與世界各地的懲教機構聯繫，以促成與不同司法管轄區的相互學習與交流。

首批29名來自內地、澳門、文萊、斐濟、馬來西亞、菲律賓、韓國及越南的學員已於1月26日抵港，與懲教署應變部隊進行戰術交流，並參加「安全有效控制戰術證書」課程。該課程由懲教署制定，並獲香港資歷架構第三級別認證。課程旨在教授前線執法人員應用低傷害自衛及控制術，以減少執法人員和被控制一方受傷的機會，並同時達致有效自衛及控制。

 

