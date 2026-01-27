油麻地月租賓館變毒品儲存倉 警檢$120萬大麻花拘一黑漢

油尖警區特別職務隊第二隊人員根據線報及經深入調查後，今日（27日）中午進行打擊毒品行動。行動中，人員在油麻地一月租賓館走廊截查一名男子，其後搜查其中一個單位，共檢獲約6公斤懷疑大麻花，市值約120萬港元。經調查後，該名52歲姓吳本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。他將被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（28日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警方相信被捕男子為「毒品外賣員」，有黑社會背景，他租住鬧市賓館3個月作毒品儲存倉，並僑裝顧客，藉著鬧市流動量高 ，在油尖警區娛樂場所一帶販賣毒品。