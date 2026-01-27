Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

躁漢嫌輪椅漢搭巴士戴安全帶太慢 搶手機打頭被捕

突發
更新時間：19:25 2026-01-27 HKT
發佈時間：19:25 2026-01-27 HKT

巴士乘客必須佩戴安全帶的新法例於1月25日生效，今日（26日）一名輪椅漢搭巴士時，需司機協助佩戴安全帶，詎料同車一名男乘客「趕時間」遂破口大罵，其後更搶去輪椅漢手機，拍打對方頭部數次。警方到場調查，以涉嫌「普通襲擊」拘捕躁漢。

事件發生於今早11時許，一名67歲姓鄭的輪椅漢於黃大仙天馬苑登上38號線九巴，他上車後需司機協助佩戴安全帶，其間一名53歲姓李男乘客疑趕時間，嫌鄭扣安全帶太慢而不滿。雙方其後發生爭執，鄭男企圖以手機拍攝對方，惟李男怒火中燒搶走手機後，又用手機拍打鄭男頭部多下。警方到場調查，以涉嫌「普通襲擊」拘捕李男，至於鄭男頭部痛楚，清醒由救護車送院治理。

輪椅漢於黃大仙天馬苑登上38號線九巴。
輪椅漢於黃大仙天馬苑登上38號線九巴。

