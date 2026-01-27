珍惜生命│安達邨情困男樓梯欄杆上吊 當場氣絕身亡
發佈時間：12:36 2026-01-27 HKT
秀茂坪安達邨籃球場旁，今（27日）早上約11時，一名男子被發現在安達邨通往安健道升降梯的欄杆，以尼龍繩上吊自殺。救護員接報到場，經檢驗後證實事主已當場氣絕身亡。
死者29歲姓歐陽，警方於現場檢獲遺書。據悉事主受感情問題困擾，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
