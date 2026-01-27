新田公路三車相撞 1乘客被困 往元朗交通繁忙
更新時間：12:07 2026-01-27 HKT
今(27日)早上11時21分，新田公路往元朗方向發生三車相撞意外，其中一部涉及重型貨車，據報一名男乘客腳部被困車廂，但仍然清醒，救援人員接報到場，為傷者解困，送院治理，警方正調查意外原因。
運輸署宣布，因交通意外，新田公路(往元朗方向)近真善路的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。
