機場一日兩宗行李藏伸縮棍 兩離港男嫌違《航空保安條例》被捕
機場警區昨日（26日）接獲兩宗報案，指機場保安人員為出境行李作出安全檢查期間，發現有兩件寄艙行李內藏有懷疑違禁物品。人員接報到場，調查顯示，一名打算前往中國台灣的55歲本地男子及一名打算前往美國的25歲本地男子，懷疑於其寄艙行李內各藏有一枝懷疑伸縮棍。他們涉嫌違反《航空保安條例》被捕。兩名被捕人獲准保釋候查。案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。
警方發現，有部分旅客因不同原因，會攜帶違禁物品，如伸縮棍或胡椒噴霧由香港出境到外地。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁五年，切勿以身試法。
