訛稱秘密收購指示轉賬 騙徒扮跨國公司CEO呃$1.34億 警破69案拘71人

警方於本月12日至26日展開為期15日的反詐騙及反洗黑錢行動，共拘捕71人，偵破69宗騙案，涉及182名受害人，累計損失超過2.14億元。其中損失最大的一宗案件，是一間經營二手車買賣的跨國公司，被騙徒假扮英國總公司的行政總裁，指示轉款1,500萬歐羅（折合約1.34億港元）到指定的香港户口，結果涉事跨國公司報警求助。

被捕的71人包括46男25女，年齡介乎14至65歲，角色為傀儡戶口持有人，他們報稱的職業包括學生、家庭主婦、地盤工人及保安等，涉嫌干犯「洗黑錢」罪行，共涉及69宗騙案及相關洗黑錢案件，包括網上購物騙案、投資騙案、假冒官員及假冒客戶服務人員騙案等。這些案件涉及182名受害人（介乎18至68歲），損失金額由220元至1.34億元不等，累計損失超過2.14億元。受害人涵蓋不同社會背景，包括部分高收入及高學歷人士，職業分別有文員、律師及牙醫等。

警方港島總區科技及財富罪案組1A隊主管督察曾健華在記者會指出，其中損失金額最高的案件涉款1.34億元。受騙的公司為一間跨國公司，報案人是西班牙區分公司的執行董事，事主於2025年3月收到騙徒以通訊軟件發出訊息，對方假扮為英國總公司的行政總裁，並聲稱公司正在進行一宗秘密收購，指示報案人將公司的1,500萬歐羅，轉賬到指定的香港户口。由於騙徒入侵了該行政總裁的通訊軟件帳號，報案人不疑有詐，按指示轉賬。直到其後報案人與真正行政總裁溝通時，方知被騙，並報警求助。

曾健華又表示，近年詐騙案件數字持續上升，種類包括網上購物騙案、投資騙案及假冒官員騙案等。在電話騙案方面，除了過往常見的手法，例如「猜猜我是誰」及假冒官員，近期亦出現騙徒假冒電訊公司及媒體平台等的客戶服務人員，訛稱受害人訂閱了費用昂貴的月費或年費計劃。當受害者要求取消有關計劃時，騙徒就會要求受害人輸入個人資料，包括銀行卡資料等，聲稱作為取消計劃的用途，最終受害人發現自己的户口被轉款，蒙受損失。

警方港島總區科技及財富罪案組1B隊主管督察梁尉瑩補充指，在偽冒客戶服務人員的騙案中，騙徒會以「協助取消誤訂服務、避免持續扣費」為藉口，誘導市民配合完成「帳戶驗證」，要求市民登錄所謂的「官方客服平台」。同時，騙徒以「身份核驗、確認帳戶」為由，索取市民個人信用卡資訊及銀行帳戶資料。待市民提交完整敏感資訊後，騙徒發送一組所謂的「驗證號碼」，指令市民填入平台標註「驗證碼」的輸入欄。該輸入欄實為隱藏的轉賬金額欄，所謂「驗證碼」正是騙徒預設的轉賬數額，資金隨即被轉至指定帳戶，同時個人資訊也遭洩露。

梁尉瑩又稱，同類假驗證碼轉賬案件近期出現了變種，當中不乏針對社交平台用戶的作案手法，不論是買家還是賣家均受害。例如，有騙徒偽裝成商品賣家或個人用戶，透過社交平台發布帖文、福利資訊，聲稱可免費領取二手物品或其他各類產品，無需支付購買費用，僅需支付小額郵費即可送達，以此吸引市民主動諮詢溝通。

騙徒會發送虛假的郵寄資料填寫鏈結，聲稱市民填寫個人資料並繳交小額郵費後，便可到就近便利店取貨。待市民完成資料提交後，騙徒立即編造「自己的銀行帳戶被凍結，需買家協助驗證才能支付郵費」的藉口，並轉移至自稱「專屬客服」的方式提供協助。其後，騙徒陸續提供多個聲稱自己的帳戶，同時發送所謂「驗證碼」，要求市民登錄個人網上理財帳戶，將該「驗證碼」填入指定的轉賬欄以完成「解凍驗證」。該輸入欄實際是轉賬金額欄，所謂「驗證碼」即是轉賬數額，資金已被騙徒轉走。

另外，梁尉瑩稱，在二手物品交易平台中放售產品的賣家，也成為騙徒目標。騙徒會偽裝成有意購買的買家，要求市民提交個人銀行帳戶號碼作收款用途，及後以「需透過第三方平台驗證交易」等藉口，誘騙市民填入虛假「驗證碼」（即轉帳數額）進行轉賬，最終導致受害人蒙受金錢損失。

被捕的71名人士，其中60人已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。另外3人已被控各一項「洗黑錢」罪，1人已被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件已於本月15、16、20及22日上午在東區裁判法院提堂，其餘被捕人已被釋放。