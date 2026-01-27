警大嶼山打擊電動可移動工具 拘2男扣查2車

警方表示，大嶼山警區交通隊及軍裝巡邏小隊昨日（26日）在區內舉行反電動可移動工具行動日，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法問題。

人員於東涌拘捕兩名年齡分別為51及60歲的本地男子，他們涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。警方亦扣查兩輛涉案懷疑電動可移動工具。所有被捕人已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

警方重申，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。