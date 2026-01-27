Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣私家車剷上行人路撞毀鐵欄 男司機「吹爆錶」涉醉駕被捕

突發
更新時間：02:08 2026-01-27 HKT
發佈時間：02:08 2026-01-27 HKT

土瓜灣發生酒駕案。周二（27日）凌晨零時許，一輛私家車沿馬頭圍道向九龍城方向行駛，駛至近土瓜灣道交界時，私家車懷疑失控衝前，先撞毀路旁鐵欄，再剷上行人路，最終撞向一鐵欄才告停下，期間更撞毀一支禁區指示牌。有途經人士懷疑司機受困車內，立即報警求助。

消防及救護人員接報到場，協助男司機離開車廂。司機僅受輕傷，由救護車送往醫院接受治理。

警方初步調查，為司機進行酒精呼氣測試，消息指有人錄得讀數超過100度，遠超法定上限。警方其後以涉嫌「酒後駕駛」將司機拘捕，警方正進行調查。

涉事的私家車車頭嚴重損毀，碎片散落一地，安全氣袋彈出；上址約8米鐵欄被撞毀。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
17小時前
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
飲食
11小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
3538970
53歲吳美珩罕現身熱情如火 頭貼頭跟兩屆「人夫影帝」合照表情嫵媚 超凍齡獲讚「廿年冇老過」
影視圈
11小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
9小時前
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
突發
4小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
投資理財
15小時前
周三晚巴度為「飛輪霸」(圖) 主轡，故捨棄同場「椒椒醒」、「三軍勇將」、「魅力寶駒」及「時尚風趣」等四駒。
巴度為了一匹馬 捨同場四駒
馬圈快訊
2026-01-26 00:01 HKT