土瓜灣私家車剷上行人路撞毀鐵欄 男司機「吹爆錶」涉醉駕被捕
更新時間：02:08 2026-01-27 HKT
發佈時間：02:08 2026-01-27 HKT
土瓜灣發生酒駕案。周二（27日）凌晨零時許，一輛私家車沿馬頭圍道向九龍城方向行駛，駛至近土瓜灣道交界時，私家車懷疑失控衝前，先撞毀路旁鐵欄，再剷上行人路，最終撞向一鐵欄才告停下，期間更撞毀一支禁區指示牌。有途經人士懷疑司機受困車內，立即報警求助。
消防及救護人員接報到場，協助男司機離開車廂。司機僅受輕傷，由救護車送往醫院接受治理。
警方初步調查，為司機進行酒精呼氣測試，消息指有人錄得讀數超過100度，遠超法定上限。警方其後以涉嫌「酒後駕駛」將司機拘捕，警方正進行調查。
涉事的私家車車頭嚴重損毀，碎片散落一地，安全氣袋彈出；上址約8米鐵欄被撞毀。
