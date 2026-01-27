元朗沙洲里村倉庫陷火海 多次傳出爆炸聲 逾190居民疏散
元朗發生火警。周一（26日）晚上約11時，屏廈路沙洲里村的一個倉庫突然起火，火勢迅速蔓延，消防處在短時間內接獲超過20宗報案。現場一度傳出爆炸聲，火勢逼近附近民居，超過50名居民需漏夜撤離至安全地方。
消防人員接報到場，並開喉進行灌救，救護人員亦奉召到場戒備，以防有傷者需要送院。
有附近居民拍下火警時的情況，可能倉庫火勢猛烈，有大量濃煙直捲半空。消息指，現場為一個鐵皮頂的貨車維修中心，懷疑火警期間有「風煤樽」被火勢波及引起爆炸，碎片一度飛出火場外。
警方初步指，受影響火場面積約20米乘30米。至周二約4時，消防處就事件發出「停止動員」訊息，火勢大致受控並被救熄。行動期間，消防共出動3隊煙帽隊及3條喉進行灌救。警方指，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。
事件中，有約190人由人員協助或自行疏散到安全位置。
