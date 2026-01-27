Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗沙洲里村倉庫陷火海　多次傳爆炸聲　逾50居民緊急疏散

突發
更新時間：00:20 2026-01-27 HKT
發佈時間：00:20 2026-01-27 HKT

元朗發生火警。周一（26日）晚上約11時，屏廈路沙洲里村的一個倉庫突然起火，火勢迅速蔓延，消防處在短時間內接獲超過20宗報案。現場一度傳出爆炸聲，火勢逼近附近民居，超過50名居民需漏夜撤離至安全地方。

消防人員接報到場，並開喉進行灌救，救護人員亦奉召到場戒備，以防有傷者需要送院。

有附近居民拍下火警時的情況，可能倉庫火勢猛烈，有大量濃煙直捲半空。

