日本寄港「蠟筆」郵包藏私煙 海關監控遞送拘41歲公司男董事

機場海關今日（1月26日）根據風險管理原則，抽驗一票日本入口、報稱為蠟筆的郵包。由於X光影像可疑，關員遂打開檢查，起出400支私煙。海關稅收罪案調查科跟進後，根據寄送資料監控遞送，在尖沙咀一商廈收貨地址，拘捕41歲本地收貨男，為公司男董事，並於其辦公室及身上再起出約130支同一品牌私煙。

海關稅收罪案調查科調查主任顏令軒表示，涉案私煙約值2400元，應課稅值約1800元。海關強調會根據不同層面，全方位打擊堵截私煙。不論是網上訂購、郵包遞送、電話落單或街頭販賣，不論香煙數目多少，只要海關有理由相信為未完稅香煙，定必果斷執法。海關呼籲市民切勿為貪圖微薄利益而負上刑責。