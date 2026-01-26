Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近150米 撼七人車再撞欄停下

突發
更新時間：23:34 2026-01-26 HKT
發佈時間：21:36 2026-01-26 HKT

西環堅尼地城發生驚險交通意外。今日（1月26日）傍晚6時許，47歲姓許男司機駕車接載11歲兒子，並沿城西道西行。當私家車駛至堅尼地城海旁時，許男突然暈倒。私家車繼續沿山市街行駛，許男的兒子於是從旁嘗試控制軚盤，但期間私家車駛至山市街時撞到一部七人車。隨後私家車再繼續行駛近百米，到近卑路乍街與石山街時，撞到路邊鐵欄才停下。

事件中私家車車頭受損，七人車則車尾凹陷，所幸被撞七人車的司機沒有受傷，亦沒有途人被撞及。救護員其後接報趕至，將許男送院急救，目前他在深切治療部留醫。警方仍在調查事件。

