Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田第一城鎚頭跌落樓幸無人傷 警拘外牆水管工

突發
更新時間：21:25 2026-01-26 HKT
發佈時間：21:25 2026-01-26 HKT

沙田得利街4號沙田第一城，今日（1月26日）早上11時許保安報案，指懷疑有鎚仔從一樓宇高處墮下。警員到場初步調查後，相信有一個長約10厘米的鎚頭，從上址一單位墜下，幸運無人受傷亦沒有財物損毀。

警方其後一名45歲姓陳男子，涉嫌「容許物體自高處墮下」被捕。據悉他是一名外牆水管工人，正被扣查，案件由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
11小時前
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
10小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
社署：綜援、長生津及生果金等擬2月起上調2.2% 租金津貼同步調整
社會
3小時前
排隊7年半二派屯門公屋 戶主急問裝修「拜四角」 網民特別提醒注意一事｜Juicy叮
排隊7年半二派屯門公屋 戶主急問裝修「拜四角」 網民特別提醒注意一事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
周三晚巴度為「飛輪霸」(圖) 主轡，故捨棄同場「椒椒醒」、「三軍勇將」、「魅力寶駒」及「時尚風趣」等四駒。
巴度為了一匹馬 捨同場四駒
馬圈快訊
21小時前
連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減
連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減
飲食
9小時前
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
投資理財
9小時前