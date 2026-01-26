沙田第一城鎚頭跌落樓幸無人傷 警拘外牆水管工
更新時間：21:25 2026-01-26 HKT
發佈時間：21:25 2026-01-26 HKT
沙田得利街4號沙田第一城，今日（1月26日）早上11時許保安報案，指懷疑有鎚仔從一樓宇高處墮下。警員到場初步調查後，相信有一個長約10厘米的鎚頭，從上址一單位墜下，幸運無人受傷亦沒有財物損毀。
警方其後一名45歲姓陳男子，涉嫌「容許物體自高處墮下」被捕。據悉他是一名外牆水管工人，正被扣查，案件由沙田警區刑事調查隊第一隊跟進。
