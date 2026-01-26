觀塘商場包點舖起火 招牌阻礙防火閘落閘 網民憂慮消防安全

觀塘成業街7號東廣場一包點舖，上周六（1月24日）下午2時許，一名60多歲女子煮食期間，懷疑油溫過熱，導致平底鑊搶火。網上片段所見，火警期間商場濃煙密佈，火舌湧出店舖，有男子持小型滅火筒試圖救火。最終警員到場時，火警已被救熄，事件中無人受傷，毋須疏散。警方消防調查後，相信火警沒有可疑。片段亦顯示，當時店舖起火期間，商場至少兩道防火閘受招牌阻礙，無法順利落閘

片段流傳後引起網民紛紛憂慮消防隱患。據了解，消防今日下午曾到商場巡查，記者下午現場所見，防火閘上有「請勿阻塞防火閘」中英字眼告示，鐵閘被收起，天花板有損毀痕跡，招牌之間空隙亦疑被改闊。包點舖則繼續營業，但職員未願提及火警。不少附近店舖職員也對消防裝置安全表達憂慮，希望商場盡快解決。