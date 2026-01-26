中年婦用緊身衣走私$30萬違禁針劑 遭深圳灣海關截獲 罪成囚半年
香港海關去年11月30日在深圳灣管制站離境大堂，截獲一名55歲女旅客，經檢查後發現她將660支藥物針劑分別收藏於腰間及腿部，並以衣服作遮掩。這批針劑含有第一部毒藥，約值30萬元。涉案旅客今日（1月26日）在屯門裁判法院被裁定違反《進出口條例》，被判監禁6個月。
海關對判刑表示歡迎，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關呼籲，市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。
