中年婦用緊身衣走私$30萬違禁針劑 遭深圳灣海關截獲 罪成囚半年

突發
更新時間：19:46 2026-01-26 HKT
發佈時間：19:46 2026-01-26 HKT

香港海關去年11月30日在深圳灣管制站離境大堂，截獲一名55歲女旅客，經檢查後發現她將660支藥物針劑分別收藏於腰間及腿部，並以衣服作遮掩。這批針劑含有第一部毒藥，約值30萬元。涉案旅客今日（1月26日）在屯門裁判法院被裁定違反《進出口條例》，被判監禁6個月。

海關對判刑表示歡迎，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關呼籲，市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。

女子用緊身衣將針劑藏於腰間及腿部。海關圖片
涉案660支針劑含有第一部毒藥，約值30萬元。海關圖片
