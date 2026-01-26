首宗定罪跨境串謀販毒｜央視曾曝犯罪全經過 香港男同黨赴廣州驗貨成破案關鍵

內地公安2017年破獲的一宗特大跨境毒品走私案，其中兩名在幕後遙控指揮的香港男子，涉串謀販毒罪成，今日（1月26日）在香港高等法院被重囚34年及34年半， 為首宗定罪的跨境串謀販毒案。翻查當年央視報道，該販毒集團「公司化運作」且分工明確，公安調查後先後拘捕6人，包括香港男子周劍宗，並檢獲近300公斤冰毒。據悉，周男在內地被判囚15年後，透過視頻指證，令兩名身在香港的幕後操控者難逃法網。

案情指，廣州公安接獲線報後深入調查，發現該販毒集團分工明確，由香港幕後人士出資，陸豐籍人士製毒，中間亦有專人負責運輸、驗貨、儲存毒品及通關出境等不同角色。當年2月11日，負責與上家交接及驗貨的周男，由香港抵達廣州，隨即被公安全天候跟蹤。雖然周男不斷更換酒店和路線，但仍躲不過公安監控。其後，公安在廣州一茶葉市場，發現周男接觸毒販，完成驗貨後趕至廣州火車站，公安便在他準備回港之際將其逮捕。

隨之公安順藤摸瓜，破獲3個製毒藏毒據點，並拘捕其餘涉案人士。當中，公安發現販毒集團在河源深山養豬場製毒，利用濃烈氣味作掩護；另外公安也在一個藏毒倉庫內，揭發毒販打算用13支掏空石柱掩飾毒品，並運用海鹽測試，準備開闢海上走私通道。報道提及，案中檢獲冰毒近300公斤，相信成本約1000萬元，若走私到澳洲等地，最高可賺一億元，因此即使內地涉毒最高可判死刑，亦有人因龐大利潤鋌而走險。

據悉，周男在內地被判囚15年，經最高人民法院批准後透過視頻作證，指證兩名身在香港的幕後操控者。經審訊，法庭以涉案毒品數量龐大為由，以33年為量刑起點，再加刑至最終判決。香港警方強調，此案體現內地與香港在「一國兩制」下司法協作的有效性，即使毒販隱身幕後遙控，仍難逃法律嚴懲。