大坑地盤天降12支膠喉 擊中男途人 私家車玻璃損毀

港島大坑新村街44號一地盤，今（1月26日）下午2時53分，12支約30厘米的膠管從高處墮下，擊中一名61歲途經男子，他臉部輕傷，清醒被送往律敦治醫院治理；另外現場亦有私家車，車窗被刮花。目前案件被列「高空墮物–有人受傷」，交由灣仔警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。