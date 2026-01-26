Threads騙徒聲稱送羽毛球拍 帖文廣傳下18歲仔被呃近$5萬

過去一周，警方接報至少274宗網購騙案，當中與社交平台Threads相關案件超過41宗，損失金額逾135萬港元。其中，有騙徒在Threads上使用女性頭像，以「免費贈送羽毛球拍」為名，誘使市民進入假冒網站並轉賬，一名18歲少年不虞有詐，最終損失達5萬元。警方強調「世上沒有免費午餐」，呼籲市民慎防。

警方今日（1月26日）在社交平台「守網者」公開騙徒的Threads帳戶名稱，呼籲市民慎防。截至下午3時，相關帳戶仍可於Threads瀏覽，可見騙徒以女性頭像吸引注意，並分別在上星期一及二（1月19及20日），發佈兩則相同詐騙帖文，均聲稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人」，然而當中沒有任何具體店舖資訊及聯絡方法。

兩則帖文在Threads廣為流傳，留言數目均過百，不少網民都表示有興趣，詢問何處，但騙徒堅持要求與網民私下聯繫。其中一名18歲少年不虞有詐私訊對方，騙徒聲稱會經7-11便利店派送，並給予一個假冒便利店的釣魚網站，聲稱是認證帳戶（myship-711-com-tw-uitoq12 [.] top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544）。其後少年根據指示，分兩次轉賬至騙徒個人戶口。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙，最終他總共損失近5萬港元。

警方強調，「世上沒有免費午餐」，切勿輕信網上不明來歷的贈送活動；若對方要求前往不明網站輸入銀行資料或轉賬作認證，極有可能是詐騙。市民如有懷疑，可向官方機構查詢，亦可使用守網者網站內的「防騙視伏器」，或下載手機應用程式「防騙視伏App」，輸入可疑網址以辨識風險。