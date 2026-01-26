中電短暫電壓驟降接多宗困𨋢報告 西九龍站部分設施跳制暫停運作

今(26日)早上10時19分至10時30分，消防接獲至少11宗困𨋢報告，涉及尖沙咀、油麻地、旺角等區，事件中沒有人受傷。

據了解，高鐵西九龍站亦受影響，部分設施一度受阻數分鐘。 港鐵回覆查詢時表示，今早約10時許，由於電力公司供電電壓驟降，令到香港西九龍站部分需要用電的設施，出現跳制而暫停運作，包括部分升降機丶扶手電梯等。車站人員需要重啟相關設備。整體車站運作及列車服務並沒有受到影響。

中電發言人證實，今(26日)上午約10時16分，中電位於油麻地區內的13萬2千伏特供電線路，懷疑受到第三方干擾，錄得短暫電壓驟降，歷時少於0.1秒，期間電力供應沒有中斷。

附近部分客戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電正跟進事件。