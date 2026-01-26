車cam直擊│大興單車漢行人路落斜遭私家車撞彈 網民戲言：揸單車要立法綁安全帶

今（26日）網上流傳一段車CAM片段，片中所見一部私家車，由屯門大興邨停車場駛出路口期間，一名男子踩着單車由行人路落斜，去到停車場口與私家車相撞，單車漢連人帶車一度彈起再墮地，幸單車漢未幾即起身，看似未有嚴重受傷，還走向私家車司機座位，片段自此便拍不到兩人後續。

事實上，單車是在行人路行駛，並逆線落斜，影片上載後，不少網民留言矛頭直指單車漢不對。「單車衝住落」、「行人路踩單車」、「司機應該望右，無留意左邊有架單車逆線行駛」、「呢個出口，正常司機一直望右」、「單車自己落斜沖（衝）出嚟」、更有網民戲言「揸單車要立法綁安全帶」。